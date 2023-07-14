росіяни атакували Україну 17 дронами Shahed. Сили ППО збили 16 із них

В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "шахедів".

Увечері та вночі росіяни атакували Україну 17 ударними безпілотниками Shahed.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Із вечора 13 липня по 4 ранку 14 липня 2023 року росіяни атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).

В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "шахедів". Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.

Залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".

Зазначається, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала до 20 групових авіаційних ударів по російських окупантах.