росіяни атакували Україну 17 дронами Shahed. Сили ППО збили 16 із них
Увечері та вночі росіяни атакували Україну 17 ударними безпілотниками Shahed.
Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.
Із вечора 13 липня по 4 ранку 14 липня 2023 року росіяни атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками іранського виробництва "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ).
В результаті бойової роботи у південних та східних областях знищено 16 "шахедів". Також уночі захисники неба збили один розвідувальний БпЛА, ще шість безпілотників оперативно-тактичного рівня протиповітряна оборона уразила минулої доби.
Залучались зенітні ракетні підрозділи, винищувальна авіація, мобільні вогневі групи Повітряних сил та протиповітряна оборона інших складових Сил оборони України у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід".
Зазначається, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних сил завдала до 20 групових авіаційних ударів по російських окупантах.