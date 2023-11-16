росіяни намагаються зламати акаунти українців в Signal

Повітряні сили ЗСУ наголошували, що громадянам необхідно бути пильними і не надсилати відповіді на підозрілі запити.

російські або інші хакери намагаються отримати доступ до акаунтів українських військовослужбовців у месенджері Signal.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Багато військовослужбовців користуються сьогодні найбільш захищеним від р*зні месенджером Signal. Але й тут ворог або інші зловмисники намагаються отримати доступ до вашого гаджета, персональних даних і, здавалося б, конфіденційних листувань!" — йдеться в повідомленні.

Також Повітряні сили продемонстрували приклади фішингових повідомлень, які надсилають українським користувачам.

Військові наголосили, що громадянам необхідно бути пильними і не надсилати відповіді на такі запити.

Раніше Служба безпеки України повідомила, що українські кіберфахівці запобігли спробі російських спецслужб проникнути в електронну систему планування операцій ЗСУ.

Після початку повномасштабної війни російські хакери неодноразово здійснювали кібератаки на українські держоргани і не тільки.