Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

російські хакери зламали пошти британських посадовців та дипломатів – The Telegraph

06 липня 2026, 08:33
російські хакери зламали пошти британських посадовців та дипломатів – The Telegraph
Фото: Ukrinform
Тепер хакери продають викрадені дані, зокрема електронні листи та паролі, на форумах у даркнеті за 60 тисяч доларів.
російські хакери отримали доступ до електронних скриньок урядовців Великої Британії та співробітників Міністерства закордонних справ.
 
Про це повідомляє Telegraph.
 
Тепер хакери продають викрадені дані, зокрема електронні листи та паролі, на форумах у даркнеті за 60 тисяч доларів. Серед постраждалих – ІТ-співробітники британських посольств у Таїланді та Маврикії, а також посадовці місцевих органів влади. Експерт із кібербезпеки доктор Саїф Абед вважає, що злам даних загрожує роботі медичної системи країни, постачальникам ліків та енергокомпаніям.
 
"Організації NHS, аптеки, лабораторії та їхні постачальники сильно залежать від продуктів, які постраждали від FortiBleed. Це саме той тип зламу, що стає першим кроком для запуску катастрофічних атак програм, які можуть загрожувати безпеці пацієнтів по всій країні", – зазначив він.
 
Наразі Національний центр кібербезпеки Британії видав термінове попередження про атаку та наказав негайно ізолювати всі зламані пристрої. Як передає медіа, у червні 2024 року пов’язані з росією хакери вже зламували IT-систему медичної компанії Synnovis. Тоді лікарні були змушені скасувати понад 1000 операцій та 2000 прийомів. Проте нині прямих доказів участі рф в кібератаці немає, крім того, що код для зламу, з яким ознайомився Telegraph, був написаний російською мовою.

 

Британіяхакери рф

Останні матеріали

путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Політика
путін може вдатися до мобілізації, щоб урятувати наступ в Україні. Але це не гарантує росії перемоги – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 06 липня 2026, 11:22
У Карпатах триває третя зміна
Cуспільство
У Карпатах триває третя зміна "Королівського відпочинку" Павла Журила та Betking Foundation
06 липня 2026, 09:02
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна нарощує далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі. Кремль досі не має ефективної відповіді – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 липня 2026, 18:12
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
LifeStyle
Механіка безризикових заохочень: як працюють бездепозитні розподіли
03 липня 2026, 17:11
Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". Новий маньчжурський кандидат. Частини 8-9 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 03 липня 2026, 14:10
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Європа шукає дешевшу протиракетну оборону. Естонська Frankenburg хоче конкурувати з Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 03 липня 2026, 11:26
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Політика
Німецькі ліві популісти шукають союз із AfD. У Східній Німеччині це може відкрити ультраправим шлях до влади – Politico
Переклад iPress – 03 липня 2026, 07:48
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Політика
Чесне хабарництво. Родина Трампа заробила мільярди на криптовалюті та державних проєктах – Wall Street Journal
Переклад iPress – 02 липня 2026, 13:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється