російські хакери зламали пошти британських посадовців та дипломатів – The Telegraph

російські хакери отримали доступ до електронних скриньок урядовців Великої Британії та співробітників Міністерства закордонних справ.

Тепер хакери продають викрадені дані, зокрема електронні листи та паролі, на форумах у даркнеті за 60 тисяч доларів. Серед постраждалих – ІТ-співробітники британських посольств у Таїланді та Маврикії, а також посадовці місцевих органів влади. Експерт із кібербезпеки доктор Саїф Абед вважає, що злам даних загрожує роботі медичної системи країни, постачальникам ліків та енергокомпаніям.

"Організації NHS, аптеки, лабораторії та їхні постачальники сильно залежать від продуктів, які постраждали від FortiBleed. Це саме той тип зламу, що стає першим кроком для запуску катастрофічних атак програм, які можуть загрожувати безпеці пацієнтів по всій країні", – зазначив він.

Наразі Національний центр кібербезпеки Британії видав термінове попередження про атаку та наказав негайно ізолювати всі зламані пристрої. Як передає медіа, у червні 2024 року пов’язані з росією хакери вже зламували IT-систему медичної компанії Synnovis. Тоді лікарні були змушені скасувати понад 1000 операцій та 2000 прийомів. Проте нині прямих доказів участі рф в кібератаці немає, крім того, що код для зламу, з яким ознайомився Telegraph, був написаний російською мовою.