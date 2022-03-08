НОВИНИОкупанти обчистили депозитні скриньки у відділенні банку ПУМБ у тимчасово окупованому Маріуполі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росіяни розграбували депозитні скриньки маріупольців у відділенні ПУМБ
Точно зберігали саме цінне та на початок другої фази війни вони були зачинені. Наразі їх абсолютно вичищено під нуль
Фото: з вільного доступу
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Telegram.
"В приміщенні банку ПУМБ в Маріуполі знаходились депозитні скриньки. Що і скільки там зберігали маріупольці - невідомо. Але точно зберігали саме цінне та на початок другої фази війни вони були зачинені. Наразі їх абсолютно вичищено під нуль", – пише він
За словами Андрющенка, в тому числі з цим пов’язано добровільне рішення банкіра А. Висоцького залишитись та піти на співпрацю з росіянами.
"Наші джерела повідомляють про те, що саме він безпосередньо приклав к розграбуванню руку, забеспечив їх спокійне вскриття до повної окупації міста", – додав чиновник.
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