Росіяни розграбували депозитні скриньки маріупольців у відділенні ПУМБ

Точно зберігали саме цінне та на початок другої фази війни вони були зачинені. Наразі їх абсолютно вичищено під нуль

Окупанти обчистили депозитні скриньки у відділенні банку ПУМБ у тимчасово окупованому Маріуполі.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко у своєму Telegram.

"В приміщенні банку ПУМБ в Маріуполі знаходились депозитні скриньки. Що і скільки там зберігали маріупольці - невідомо. Але точно зберігали саме цінне та на початок другої фази війни вони були зачинені. Наразі їх абсолютно вичищено під нуль", – пише він

За словами Андрющенка, в тому числі з цим пов’язано добровільне рішення банкіра А. Висоцького залишитись та піти на співпрацю з росіянами.

"Наші джерела повідомляють про те, що саме він безпосередньо приклав к розграбуванню руку, забеспечив їх спокійне вскриття до повної окупації міста", – додав чиновник.