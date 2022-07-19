CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМер міста Олександр Гончаренко повідомив, що є жертви, але кількість поки невідома.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
росіяни вдарили по центральній частині Краматорська у Донецькій області
Фото: Укрінформ
На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники.
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