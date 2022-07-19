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росіяни вдарили по центральній частині Краматорська у Донецькій області

Мер міста Олександр Гончаренко повідомив, що є жертви, але кількість поки невідома.
росіяни вдарили по центральній частині Краматорська у Донецькій області Фото: Укрінформ
На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники.
 
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19 07 2022 13:31
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