росіяни вдарили по центральній частині Краматорська у Донецькій області

Мер міста Олександр Гончаренко повідомив, що є жертви, але кількість поки невідома.

Фото: Укрінформ

На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники.

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