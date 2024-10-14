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російська армія вперше за 48 діб вночі не запускала "Шахеди" по Україні

14 жовтня 2024, 12:51
російська армія вперше за 48 діб вночі не запускала
Джерело: iswnews.com
Повітряні сили не прокоментували з чим це може бути пов'язано.

Армія рф вперше за майже два місяці вночі не атакували Україну безпілотниками типу "Шахед".

Про це пише портал Armyinform.

В управлінні комунікацій Повітряних сил підтвердили, що окупанти не атакували "Шахедами" сьогодні вночі. 

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника управління комунікацій командування Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що вперше за останні 48 діб ніч минула без "Шахедів".

Але в Повітряних силах не коментували, з чим може бути пов'язане раптове затишшя з боку окупантів.

Щомісяця росія використовує тисячі дронів, які запскають по території України. 

Проте і ЗСУ нарощують виробництво дронів. 

Так, у липні цього року Україна запустила більше ударних безпілотників, ніж росія.

 

шахедивійна в Україні

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