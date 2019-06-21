Під час протесту в Грузії російські депутати напали на українського нардепа
Віктор Єленський заявив, що неможливо говорити про православну солідарність, поки одна з країн здійснила акт агресії проти інших православних країн - України, Грузії, Молдови, йдеться у повідомленні прес-служби "Народного фронту", інформують в "УП".
"Уроки, які винесли наші країни, говорять нам, що агресора не можна задобрити. Його можна тільки зупинити," - цитує нардепа прес-служба "Народного фронту".
Повідомляється, що після цього виступу російські депутати напали на Єленського - почали штовхати та вигукувати гасла, що виправдовують агресивну політику РФ.
Зазначається, що він вийшов до преси та зробив заяву, що не буде брати участь у заході, де російські комуністи намагаються використати православ'я у війні проти православних народів.
Нагадаємо, 20 червня в Грузії розгорівся скандал через те, що російський депутат, член Комуністичної партії Сергєй Гаврилов, відкрив сесію асамблеї.
Додамо, що Посол України у Грузії Ігор Долгов на знак протесту покинув виступ президента Міжпарламентської асамблеї православ'я, російського депутата Сергія Гаврилова.
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