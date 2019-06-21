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Російські депутати дискредитують православ'я як таке, - Єленський

Російські депутати дискредитують не тільки Міжпарламентську Асамблею Православ'я, а й православ'я як таке, - заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Віктор Єленський, полишивши МАП, яка цьогоріч проходила в Грузії
Головою Асамблеї було обрано представника Комуністичної партії Державної Думи Російської Федерації Сергія Гаврилова, який брав участь у російсько-грузинській війні.
Російські депутати дискредитують православ Віктор Єленський. Фото: прес-служба НФ

Це викликало масові невдоволення серед грузинського народу, в місті почалась акція протесту, на якій взяв слово і Віктор Єленський. Він підкреслив, що неможливо говорити про православну солідарність, поки одна з країн здійснила акт агресії проти інших православних країн - України, Грузії, Молдови.

"Уроки, які винесли наші країни, говорять нам, що агресора не можна задобрити. Його можна тільки зупинити", - зазначив депутат "Народного фронту".

Після цього виступу російські депутати напали на Віктора Єленського - почали штовхати та вигукувати гасла, що виправдовують агресивну політику РФ. Український парламентар вийшов до преси та зробив заяву, що не буде брати участь у заході, де російські комуністи намагаються використати православ'я у війні проти православних народів.

Тим часом ця ситуація викликала політичну кризу в Грузії – опозиція вимагає відставки спікера парламенту і керівника Служби безпеки.

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21 06 2019 09:36
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