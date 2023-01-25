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ТЕХНОЛОГІЇ

російські хакери атакували кілька урядових сайтів у Німеччині після рішення про танки

25 січня 2023, 18:52
російські хакери атакували кілька урядових сайтів у Німеччині після рішення про танки
Фото: Ukrinform
російські хакери, ймовірно, у відповідь на рішення Німеччини про постачання танків в Україну атакували низку німецьких веб-сайтів.

Про це повідомляє Tagesschau.

За даними Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI), це були так звані розподілені DDoS-атаки (розподілена відмова в обслуговуванні), від яких постраждали сайти федерального уряду та аеропорту Гамбурга.

"Деякі веб-сайти наразі недоступні", - повідомляє агентство.

Немає жодних ознак прямого впливу на відповідні служби.

У минулому вже неодноразово відбувалися атаки на органи влади, в листопаді російські хакери атакували Європарламент.

Як відомо, у середу 25 січня уряд Німеччини офіційно повідомив про рішення передати ЗСУ основні бойові танки Leopard-2, та дозволити реекспорт іншим країнам, які також хочуть зробити це. 

Посол росії в Берліні Сергєй Нечаєв назвав "вкрай небезпечним" рішення федерального уряду про постачання Україні основних бойових танків. Це "виведе конфлікт на новий рівень протистояння", заявив Нечаєв.

"З дозволу німецького уряду на "Східний фронт" знову будуть відправлені танки з німецькими хрестами, що неминуче призведе до загибелі не тільки російських солдатів, а й мирних жителів", - пояснив Нечаєв. Посол звинуватив Берлін у тому, що цим рішенням він не виконує свою історичну відповідальність за нацистські злочини.

Раніше повідомлялося, що Іспанія готова долучитися до коаліції союзників, які організовують надання Україні танків Leopard 2.

Німеччинахакери

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