Росія різко знизила поставки дизпалива і зрідженого газу в Україну
Погоджений на червень обсяг поставки ДТ становитиме 65 тис. т з яких "Роснефть" - 50 тис. т, "Лукойл" - 14,9 тис. т, йдеться в "Економічна правда" з посиланням на enkorr.
Щодо зрідженого газу червневий обсяг визначено на рівні 32 тис. т, з яких 20 тис. т "Роснефти" і 12 тис. т - "Лукойлу".
У той же час, за словами постачальників близьких до "Лукойлу", погоджені на червень поставки лукойлівського ресурсу становитимуть 20 тис. т за ДТ і 10 тис. т по ЗВГ.
"Поставки "Лукойлу" будуть знижені рівно на 33% від травневого рівня", - повідомило джерело, близьке до цієї компанії. Відсоток зменшення поставок ресурсу "Роснефти" поки невідомий, але виходячи з озвучених цифр, він може становити 50-75% від травневих обсягів.
За даними "Консалтингової групи А-95", в січні-квітні 2019 року середньомісячний імпорт ДТ з Росії становив 225 тис. т: 205 тис. т припадало на ресурс "Роснефти", 20 тис. т - на ресурс "Лукойлу".
Щомісячні поставки ЗВГ були на рівні 53,5, з яких газ "Роснефти" - 43 тис. т, "Лукойлу" - 10,5 тис. т.
Нагадаємо, згідно з постановою уряду РФ від 18 квітня, постачання вугілля, нафти й нафтопродуктів в Україну з 1 червня цього року здійснюватимуться лише на підставі дозволів, виданих російським Мінекономрозвитку.
Раніше заявляли, що Росія продовжуватиме тиснути на Україну у питанні транзиту газу незалежно від результатів виборів. А 18 квітня заборонила експорт нафти і бензину до України.
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