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Російські телеканали транслюватимуть з перекладом дебати Зеленського і Порошенка

"Росія 24", Russia Today, Ruptly, "Дождя" - телеканали, які проводитимуть трансляцію
Російські телеканали покажуть дебати між кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, які відбудуться 19 квітня.
Російські телеканали транслюватимуть з перекладом дебати Зеленського і Порошенка

Зазначається, що зокрема, транслювати дебати планує канал "Росія 24", повідомляє "Українська правда".

"Телеканал Russia Today буде вести трансляцію дебатів на сайті RT Russia", - повідомила агентству головний редактор каналу Маргарита Симоньян.

За її словами, дебати покаже також відеоагентство Ruptly (входить до складу RT). Повідомляється, що Симоньян уточнила, що трансляція буде йти з російським перекладом.

Також, за даними видання, виконавчий продюсер "Дождя" Світлана Гуляєва повідомила, що "на телеканалі в п'ятницю буде великий спецефір і пряма трансляція дебатів з перекладом".

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що з цікавістю подивиться дебати між Порошенком і Зеленським, однак додав, що не знає, чи буде дивитися їх президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше штаб Порошенка попросив відкласти на годину офіційні теледебати, щоб встигнути і на НСК "Олімпійський", і в студію "Суспільного".

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18 04 2019 15:34
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