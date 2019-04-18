Російські телеканали транслюватимуть з перекладом дебати Зеленського і Порошенка
Зазначається, що зокрема, транслювати дебати планує канал "Росія 24", повідомляє "Українська правда".
"Телеканал Russia Today буде вести трансляцію дебатів на сайті RT Russia", - повідомила агентству головний редактор каналу Маргарита Симоньян.
За її словами, дебати покаже також відеоагентство Ruptly (входить до складу RT). Повідомляється, що Симоньян уточнила, що трансляція буде йти з російським перекладом.
Також, за даними видання, виконавчий продюсер "Дождя" Світлана Гуляєва повідомила, що "на телеканалі в п'ятницю буде великий спецефір і пряма трансляція дебатів з перекладом".
Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що з цікавістю подивиться дебати між Порошенком і Зеленським, однак додав, що не знає, чи буде дивитися їх президент РФ Володимир Путін.
Нагадаємо, раніше штаб Порошенка попросив відкласти на годину офіційні теледебати, щоб встигнути і на НСК "Олімпійський", і в студію "Суспільного".
Читайте також: Дебати 2019: у Порошенка озвучили, про що досі дискутують із ЗеКомандою
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Племінника Ківалова рекомендували до Верховного суду. Попри розслідування ДБР
- ВІДЕО У мережі опублікували нове відео із Зеленським, вантажівкою та кокаїном
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ