Російські телеканали транслюватимуть з перекладом дебати Зеленського і Порошенка

Російські телеканали покажуть дебати між кандидатами в президенти України Володимиром Зеленським та Петром Порошенком, які відбудуться 19 квітня.

Зазначається, що зокрема, транслювати дебати планує канал "Росія 24", повідомляє "Українська правда".

"Телеканал Russia Today буде вести трансляцію дебатів на сайті RT Russia", - повідомила агентству головний редактор каналу Маргарита Симоньян.

За її словами, дебати покаже також відеоагентство Ruptly (входить до складу RT). Повідомляється, що Симоньян уточнила, що трансляція буде йти з російським перекладом.

Також, за даними видання, виконавчий продюсер "Дождя" Світлана Гуляєва повідомила, що "на телеканалі в п'ятницю буде великий спецефір і пряма трансляція дебатів з перекладом".

Раніше прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що з цікавістю подивиться дебати між Порошенком і Зеленським, однак додав, що не знає, чи буде дивитися їх президент РФ Володимир Путін.

Нагадаємо, раніше штаб Порошенка попросив відкласти на годину офіційні теледебати, щоб встигнути і на НСК "Олімпійський", і в студію "Суспільного".

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