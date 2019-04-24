Російські журналісти написали Зеленському відкритого листа

Російські журналісти написали відкритого листа Володимиру Зеленському з проханням звільнити підозрюваного в зраді журналіста Кирила Вишинського. Текст відкритого листа опублікували російські ЗМІ.

Автори звернення стверджують, що звинувачення проти Вишинського в державній зраді безпідставне. На їхню думку, він "чесно робив свою роботу, виконуючи свій журналістський обов'язок", інформує LB.ua.

"Закликаємо вас звернути увагу на ситуацію з Кирилом і зробити все, що у Ваших силах, для того, щоб він опинився на волі якомога швидше", - просять Зеленського співробітники російських ЗМІ.

Раніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що розраховує на припинення справи проти Вишинського з приходом Володимира Зеленського на посаду президента України.

Подільський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Вишинському до 24 травня.