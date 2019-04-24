Російські журналісти написали Зеленському відкритого листа
Автори звернення стверджують, що звинувачення проти Вишинського в державній зраді безпідставне. На їхню думку, він "чесно робив свою роботу, виконуючи свій журналістський обов'язок", інформує LB.ua.
"Закликаємо вас звернути увагу на ситуацію з Кирилом і зробити все, що у Ваших силах, для того, щоб він опинився на волі якомога швидше", - просять Зеленського співробітники російських ЗМІ.
Раніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що розраховує на припинення справи проти Вишинського з приходом Володимира Зеленського на посаду президента України.
Подільський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Вишинському до 24 травня.
Нагадаємо, керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, під час засідання Апеляційного суду в Харкові заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, в залі суду він попросив Путіна про правовий захист.
Однак у Державній міграційній службі України заявляють, що Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства.
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