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Російські журналісти написали Зеленському відкритого листа

Автори просять звільнити Кирила Вишинського
Російські журналісти написали відкритого листа Володимиру Зеленському з проханням звільнити підозрюваного в зраді журналіста Кирила Вишинського. Текст відкритого листа опублікували російські ЗМІ.
Російські журналісти написали Зеленському відкритого листа Фото: reuters.com

Автори звернення стверджують, що звинувачення проти Вишинського в державній зраді безпідставне. На їхню думку, він "чесно робив свою роботу, виконуючи свій журналістський обов'язок", інформує LB.ua.

"Закликаємо вас звернути увагу на ситуацію з Кирилом і зробити все, що у Ваших силах, для того, щоб він опинився на волі якомога швидше", - просять Зеленського співробітники російських ЗМІ.

Раніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що розраховує на припинення справи проти Вишинського з приходом Володимира Зеленського на посаду президента України.

Подільський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Вишинському до 24 травня.

Нагадаємо, керівник видання "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, під час засідання Апеляційного суду в Харкові заявив, що виходить з українського громадянства. Крім того, в залі суду він попросив Путіна про правовий захист.

Однак у Державній міграційній службі України заявляють, що Кирило Вишинський, якого підозрюють у державній зраді, не може вийти з українського громадянства.

 

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24 04 2019 16:18
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