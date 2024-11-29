російські ЗМІ підтвердили смерть більше 80 тисяч росіян в Україні
В росії встановили імена 80 973 російських солдат, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року.
Про це повідомляє російське масмедіа Медуза.
Видання пише, що 52% від загальної кількості втрат не були пов'язані з армією рф на момент повномасштабного російського вторгнення в Україну.
До цієї категорії журналісти і волонтери в росії віднесли тих, хто підписав контракт з Міноборони рф після початку війни.
При складанні списків стало відомо, що "стрімке зростання втрат" серед окупантів-добровольців триває.
"Їхня частка в загальному масиві продовжує зростати і зараз становить 22% від загальної кількості підтверджених втрат російської сторони", - пишуть журналісти.
Вони додають, що більшість добровольців гинуть протягом двох-чотирьох тижнів після відправки на фронт.
Видання наводить дані щодо підтверджених втрат серед цієї категорії російських загарбників на листопад 2023 року - тоді добровольці становили лише 14% від загального числа втрат.
"Реальна кількість людей, які прийшли в армію з "громадянки" вже після початку вторгнення і загиблих на фронті, набагато вища, оскільки ми не змогли точно визначити, як саме потрапили на фронт 28% встановлених нами загиблих", - додають журналісти.
Частка засуджених, яких завербували на війну в колоніях почала знижуватись: в листопаді 2023 року вони становили 26% усіх втрат, а зараз - 18%.
Проте підрозділи, складені з ув'язнених, як і раніше, перебувають на передовій і "забирають на себе частину бойового навантаження".
На початку місяця британське Міноборони заявляє, що росія переживає найгірший місяць за кількістю втрат.