російські ЗМІ підтвердили смерть більше 80 тисяч росіян в Україні

Більшість убитих це добровольці, які гинуть протягом 2-4 тижнів після відправки на фронт.

В росії встановили імена 80 973 російських солдат, які були ліквідовані на фронті в Україні з лютого 2022 року.

Про це повідомляє російське масмедіа Медуза.

Видання пише, що 52% від загальної кількості втрат не були пов'язані з армією рф на момент повномасштабного російського вторгнення в Україну.

До цієї категорії журналісти і волонтери в росії віднесли тих, хто підписав контракт з Міноборони рф після початку війни.

При складанні списків стало відомо, що "стрімке зростання втрат" серед окупантів-добровольців триває.

"Їхня частка в загальному масиві продовжує зростати і зараз становить 22% від загальної кількості підтверджених втрат російської сторони", - пишуть журналісти.

Вони додають, що більшість добровольців гинуть протягом двох-чотирьох тижнів після відправки на фронт.

Видання наводить дані щодо підтверджених втрат серед цієї категорії російських загарбників на листопад 2023 року - тоді добровольці становили лише 14% від загального числа втрат.

"Реальна кількість людей, які прийшли в армію з "громадянки" вже після початку вторгнення і загиблих на фронті, набагато вища, оскільки ми не змогли точно визначити, як саме потрапили на фронт 28% встановлених нами загиблих", - додають журналісти.

Частка засуджених, яких завербували на війну в колоніях почала знижуватись: в листопаді 2023 року вони становили 26% усіх втрат, а зараз - 18%.

Проте підрозділи, складені з ув'язнених, як і раніше, перебувають на передовій і "забирають на себе частину бойового навантаження".

На початку місяця британське Міноборони заявляє, що росія переживає найгірший місяць за кількістю втрат.