Російській телеведучій заборонили в'їжджати в Україну протягом трьох років, – ЗМІ
15 липня телеведуча повідомила у своєму інстаграмі, що "без проблем" приїхала до Києва для участі у зйомках чергового сезону російського телешоу "Пацанки", йдеться в "Детектор медіа", посилаючись на прес-службу Служби безпеки України.
Дана Борисова заявила, що не мала проблем з Державної прикордонною службою України і митницею.
"До речі, про зустріч з прикордонниками і митницею. Вони заходили двічі – о пів на третю ночі і о пів на сьому ранку – задавали, звичайно, питання і трохи потрясли речі. Але впустили до Києва спокійно, тихо і мирно", – розповіла вона.
У відповідь на запит Служба безпеки України повідомила, що російській телеведучій заборонено в’їзд в Україну терміном на три роки.
Міністерство культури України веде перелік російських артистів, яким заборонено перетинати український кордон через загрозу національній безпеці. Останнє оновлення цього списку було 14 червня, тоді там було 147 осіб.
Нагадаємо, раніше офіційний уповноважений представник кандидата в президенти Володимира Зеленського допоміг російському акторові Федору Добронравову в суді скасувати заборону на в'їзд в Україну.
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