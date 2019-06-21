Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Російський держбанк подав позов проти України до Стокгольмського арбітражу

Материнський банк "Промінвестбанку", російський державний "Внєшекономбанк" (ВЕБ) подав позов проти України до Стокгольмського арбітражу з метою компенсувати втрати, які його українська "дочка" зазнала внаслідок блокування її діяльності
У позові йдеться, що російський держбанк прагне стягнути з України компенсацію на "сотні мільйонів доларів" через замороження активів банку, яке відбулося відповідно до рішень українських судів.
Російський держбанк подав позов проти України до Стокгольмського арбітражу Фото: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК ШВЕЙЦАРІЇ

Українські суди заморожували активи російських державних банків для виконання рішення міжнародних арбітражів за позовом компаній Ігоря Коломойського у справі про втрату активів через анексію Криму, йдеться в "Громадське" з посиланням на російське "РБК".

"За останні декілька років українська влада порушила всі гарантії, які самі ж надавали в інвестиційних угодах. Сьогодні настав час закликати її до відповідальності. Ми впевнені, що склад арбітражу під егідою Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма підтримає нашу позицію, і "ВЕБ" стягне з України всі завдані банку збитки", — йдеться у повідомленні держбанку Росії. 

Раніше компанія Gilward Investments B. V., яка була співвласником збанкрутілої авіакомпанії "Аеросвіт", відновила позов проти України у міжнародному суді на 695 мільйонів доларів.

 

Читайте також: ЄС розгляне заходи у відповідь на роздачу Росією паспортів українцям Донбасу 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 06 2019 09:46
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Страх політики і політика страху

Страх політики і політика страху

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.