Російський держбанк подав позов проти України до Стокгольмського арбітражу

Материнський банк "Промінвестбанку", російський державний "Внєшекономбанк" (ВЕБ) подав позов проти України до Стокгольмського арбітражу з метою компенсувати втрати, які його українська "дочка" зазнала внаслідок блокування її діяльності

У позові йдеться, що російський держбанк прагне стягнути з України компенсацію на "сотні мільйонів доларів" через замороження активів банку, яке відбулося відповідно до рішень українських судів.

Українські суди заморожували активи російських державних банків для виконання рішення міжнародних арбітражів за позовом компаній Ігоря Коломойського у справі про втрату активів через анексію Криму, йдеться в "Громадське" з посиланням на російське "РБК".

"За останні декілька років українська влада порушила всі гарантії, які самі ж надавали в інвестиційних угодах. Сьогодні настав час закликати її до відповідальності. Ми впевнені, що склад арбітражу під егідою Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма підтримає нашу позицію, і "ВЕБ" стягне з України всі завдані банку збитки", — йдеться у повідомленні держбанку Росії.

Раніше компанія Gilward Investments B. V., яка була співвласником збанкрутілої авіакомпанії "Аеросвіт", відновила позов проти України у міжнародному суді на 695 мільйонів доларів.

Читайте також: ЄС розгляне заходи у відповідь на роздачу Росією паспортів українцям Донбасу