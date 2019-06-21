Російський держбанк подав позов проти України до Стокгольмського арбітражу
Українські суди заморожували активи російських державних банків для виконання рішення міжнародних арбітражів за позовом компаній Ігоря Коломойського у справі про втрату активів через анексію Криму, йдеться в "Громадське" з посиланням на російське "РБК".
"За останні декілька років українська влада порушила всі гарантії, які самі ж надавали в інвестиційних угодах. Сьогодні настав час закликати її до відповідальності. Ми впевнені, що склад арбітражу під егідою Арбітражного інституту Торговельної палати Стокгольма підтримає нашу позицію, і "ВЕБ" стягне з України всі завдані банку збитки", — йдеться у повідомленні держбанку Росії.
Раніше компанія Gilward Investments B. V., яка була співвласником збанкрутілої авіакомпанії "Аеросвіт", відновила позов проти України у міжнародному суді на 695 мільйонів доларів.
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