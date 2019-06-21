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ЄС розгляне заходи у відповідь на роздачу Росією паспортів українцям Донбасу

Лідери ЄС висловили готовність розглянути подальші заходи у відповідь на надання Росією громадянства українцям з окупованих районів Донбасу, включно з невизнанням виданих паспортів
Також саміт ЄС закликав до термінового відновлення переговорних зусиль з метою реалізації Мінських угод і заходів, спрямованих на відновлення довіри між сторонами.
ЄС розгляне заходи у відповідь на роздачу Росією паспортів українцям Донбасу Фото: gettyimages.com

"Європейська Рада висловлює свою крайню стурбованість у зв'язку з указом президента Росії від 24 квітня, який дозволяє спростити видачу паспортів в окремих районах Донецької і Луганської областей України, що суперечить духу і цілям Мінських угод", - йдеться у висновках Саміту ЄС, інформують в "Європейській правді".

"Європейська Рада в тісній координації зі своїми міжнародними партнерами продовжить моніторинг ситуації на сході України і готовий розглянути подальші варіанти, включаючи невизнання російських паспортів, виданих в порушення Мінських угод", - наголосили лідери ЄС.

Нагадаємо, близько 50 людей з окупованого Луганська 19 червня, отримали паспорти Росії у Новошахтинську Ростовської області, що за 20 км від російсько-українського кордону.

Додамо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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21 06 2019 08:47
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