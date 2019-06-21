ЄС розгляне заходи у відповідь на роздачу Росією паспортів українцям Донбасу
"Європейська Рада висловлює свою крайню стурбованість у зв'язку з указом президента Росії від 24 квітня, який дозволяє спростити видачу паспортів в окремих районах Донецької і Луганської областей України, що суперечить духу і цілям Мінських угод", - йдеться у висновках Саміту ЄС, інформують в "Європейській правді".
"Європейська Рада в тісній координації зі своїми міжнародними партнерами продовжить моніторинг ситуації на сході України і готовий розглянути подальші варіанти, включаючи невизнання російських паспортів, виданих в порушення Мінських угод", - наголосили лідери ЄС.
Нагадаємо, близько 50 людей з окупованого Луганська 19 червня, отримали паспорти Росії у Новошахтинську Ростовської області, що за 20 км від російсько-українського кордону.
Додамо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.
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