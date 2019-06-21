ЄС розгляне заходи у відповідь на роздачу Росією паспортів українцям Донбасу Лідери ЄС висловили готовність розглянути подальші заходи у відповідь на надання Росією громадянства українцям з окупованих районів Донбасу, включно з невизнанням виданих паспортів

Також саміт ЄС закликав до термінового відновлення переговорних зусиль з метою реалізації Мінських угод і заходів, спрямованих на відновлення довіри між сторонами.

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