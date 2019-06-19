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У Ростовській області щодня видають російські паспорти мешканцям окупованого Донбасу

Громадянство РФ можуть отримувати всі охочі, а не як казали раніше - лише "бюджетники" та військові
Близько 50 людей з окупованого Луганська сьогодні, 19 червня, отримали паспорти РФ у Новошахтинську Ростовської області, що за 20 км від російсько-українського кордону.
У Ростовській області щодня видають російські паспорти мешканцям окупованого Донбасу Фото: gettyimages.com

Людей привозять у пункт видачі централізовано на автобусі у супроводі двох "правоохоронців" в цивільному одязі. Ті, хто сьогодні отримував паспорти, подали документи за місяць, повідомляє "Громадське".

Громадянство РФ можуть отримувати всі охочі, а не як казали раніше - лише "бюджетники" та військові.

На автобусі з номерами "ЛНР" напис "Спеціальні перевезення". У ньому є люди, яких не дозволяють фотографувати та спілкуватися з ними. Як повідомили пасажири, вони виїжджають з Луганська о 6 ранку і до 13:00 зазвичай отримують документи. 

Видають паспорти у будівлі Новошахтинського клубу, яку обладнали спеціально для цього у квітні 2019 року. Всередину журналістів не пускають, проте ті, хто вже отримав документи, розповідають, що всередині перевіряють металошукачем, потім пояснюють, як заповнювати документи, після цього грає гімн РФ та "новоспечені»" громадяни складають присягу. 

Місце прописки в паспортах РФ залишають порожнім. За законами Росії отримати реєстрацію треба протягом тижня, проте луганчани кажуть, що їм пообіцяли зробити виключення, щоправда, не уточнили яке саме. 

Багато з тих, хто приїхав за паспортом РФ, вже мають паспорт України та самоназваної "ЛНР". Дехто одразу подавав документи на закордонний паспорт зразка "РФ". На запитання, які привілеї дає паспорт РФ, люди зазвичай відповідають "Це престижно, таким чином ми маємо якийсь статус".

Другий пункт видачі працює в Покровську Ростовської області. Туди везуть людей із самоназваної "ДНР" Приймають документи лише в окупованих Донецьку та Луганську.

Нагадаємо, 14 червня у Росії почали видавати російські паспорти жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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19 06 2019 16:18
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