Російський суд у Сімферополі арештував колишнього президента Криму Юрія Мєшкова
"Мєшкову дали дві доби арешту за неповагу до поліцейського, з них дві години йому зарахують, коли його затримали 18 числа", - сказав кримський активіст, отаман організації "Кримське козацтво" Сергій Акімов, повідомляє "Крим.Реалії".
Російські силовики в Сімферополі 18 березня затримали екс-президента Криму Юрія Мєшкова за заявою невідомої особи, що він нібито перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Пізніше його повезли на огляд, проте, за словами Мєшкова, слідів алкогольного або наркотичного сп'яніння в нього не виявили.
Юрій Мєшков (уродженець Дніпропетровської області) - кримський політик і юрист, перший і єдиний президент Криму (1994 - 1995), формальний голова Ради Міністрів Криму (1994). Кандидат юридичних наук, викладач Московського державного юридичного університету імені Кутафіна.
Наприкінці лютого екс-президент Криму Юрій Мєшков розкритикував нинішню російську владу півострова за "зраду" Росії під час анексії півострова.
Додамо, журналіст Антон Наумлюк підрахував, що загальний термін ув'язнення, отриманого кримськими татарами й українцями за незгоду з анексією Криму, становить 257 років.
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