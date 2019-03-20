Російський суд у Сімферополі арештував колишнього президента Криму Юрія Мєшкова

Його арештували за "спротив працівникам поліції"

Підконтрольний Росії Центральний районний суд Сімферополя на анексованому півострові заарештував на дві доби колишнього президента Криму Юрія Мєшкова.

"Мєшкову дали дві доби арешту за неповагу до поліцейського, з них дві години йому зарахують, коли його затримали 18 числа", - сказав кримський активіст, отаман організації "Кримське козацтво" Сергій Акімов, повідомляє "Крим.Реалії".

Російські силовики в Сімферополі 18 березня затримали екс-президента Криму Юрія Мєшкова за заявою невідомої особи, що він нібито перебуває в стані наркотичного сп'яніння. Пізніше його повезли на огляд, проте, за словами Мєшкова, слідів алкогольного або наркотичного сп'яніння в нього не виявили.

Юрій Мєшков (уродженець Дніпропетровської області) - кримський політик і юрист, перший і єдиний президент Криму (1994 - 1995), формальний голова Ради Міністрів Криму (1994). Кандидат юридичних наук, викладач Московського державного юридичного університету імені Кутафіна.

Наприкінці лютого екс-президент Криму Юрій Мєшков розкритикував нинішню російську владу півострова за "зраду" Росії під час анексії півострова.

Додамо, журналіст Антон Наумлюк підрахував, що загальний термін ув'язнення, отриманого кримськими татарами й українцями за незгоду з анексією Криму, становить 257 років.