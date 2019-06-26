Російський уряд продовжив заборону на ввезення продовольчих товарів

Уряд Російської Федерації продовжив заборону на імпорт низки продовольчих товарів з країн Заходу на територію Росії.

Згідно з документом, заборона продуктів зі Сполучених Шатов, Європейського Союзу, Австралії, Канади, України продовжується до 31 грудня 2020 року, йдеться у распоряжені російського уряду., інформують в "РБК-Україна"

Раніше Росія заборонила ввезення на свою територію низки товарів, країною походження яких є Україна або які переміщуються через територію України.

Окрім того, Росія заборонила ввозити у країну : труби, трубки і профілі порожнисті, безшовні з чорних металів (крім чавунного лиття), в тому числі з корозійностійкої сталі, труби круглого поперечного перерізу із заліза або нелегованої сталі, труби квадратного або прямокутного поперечного перерізу.

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