ПОЛІТИКА НОВИНИПро це йдеться у проекті резолюції моніторингового комітету ПАРЄ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада Європи назвала умову, за якої визнають повноваження делегації з Росії
У Парламентській асамблеї Ради Європи пропонують ратифікувати повноваження російської делегації, але здійснюватимуть моніторинг виконання зобов’язань з боку Росії
Фото: radiosvoboda.org
Нагадаємо, у другій половині дня 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи має намір провести голосування за віце-президента. На його посаду пропонують заступника президента російської делегації, голову комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького.
Пізніше стало відомо, що рішення про повернення Росії в ПАРЄ неможливо оскаржити.
Пізніше стало відомо, що Парламентська асамблея Ради Європи у середу розгляне оскарження повноважень російської делегації.
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26 06 2019 11:24 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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