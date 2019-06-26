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Рада Європи назвала умову, за якої визнають повноваження делегації з Росії

У Парламентській асамблеї Ради Європи пропонують ратифікувати повноваження російської делегації, але здійснюватимуть моніторинг виконання зобов’язань з боку Росії
Про це йдеться у проекті резолюції моніторингового комітету ПАРЄ.
Рада Європи назвала умову, за якої визнають повноваження делегації з Росії Фото: radiosvoboda.org

Нагадаємо, у другій половині дня 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи має намір провести голосування за віце-президента. На його посаду пропонують заступника президента російської делегації, голову комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького.

Пізніше стало відомо, що рішення про повернення Росії в ПАРЄ неможливо оскаржити.

Пізніше стало відомо, що Парламентська асамблея Ради Європи у середу розгляне оскарження повноважень російської делегації.

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26 06 2019 11:24
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