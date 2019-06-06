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Розгін протестувальників у Судані: влада заявила про 46 загиблих

Водночас влада спростувала дані про щонайменше сотню загиблих: напередодні такі дані повідомила опозиція
Влада Судану підтвердила, що внаслідок розгону табору протестувальників та демонстрацій останніми днями у столиці Хартумі, загинуло 46 людей.
Розгін протестувальників у Судані: влада заявила про 46 загиблих Фото: з відкритих джерел

З річки Ніл дістали тіла близько сорока людей, ймовірно, вбитих силами безпеки під час придушення протестів у Хартумі, повідомив комітет лікарів Судану, який підтримує протестувальників.

Медики із посиланням на слова очевидців також повідомили, що тіла загиблих скидали у річку за допомогою військової техніки.

На тлі силового розгону протестів, протестувальники відмовилися від перемовин, запропонованих військовими, які зараз правлять країною. Лідер Сил за проголошення свободи й змін Аббас Медані заявив, що "зараз перемовини недоцільні". На його думку, "немає способу усунути труднощі, які шкодять країні, окрім як продовжувати революцію, доки ми не ліквідуємо військову раду", повідомляє CNN.

Демонстранти збираються й надалі виходити на вулиці Хартума з вимогою до військових передати владу цивільному уряду. Після військового перевороту у квітні країною править Перехідна військова рада.

Спрямовані нею сили безпеки Судану 3 червня відкрили вогонь по протестувальниках, намагаючись розігнати їхній табір біля будівлі міністерства оборони, який уже кілька місяців є опорним пунктом боротьби за передачу цивільним.

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06 06 2019 12:56
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