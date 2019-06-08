Розгляд апеляції на арешт українських моряків призначили на 16 серпня

Судове засідання щодо апеляції на арешт українськийвідбудеться в Московському міському суді 16 серпня об 11:00

Минулого місяця суд у Москві продовжив арешт всім 24 захопленим українським морякам.

"Московський міський суд призначив дату і час судового засідання з розгляду апеляційних скарг захисту військовополонених українських моряків на постанову Лефортовський районного суду міста Москви від 17.07.2019 про продовження терміну утримання під вартою", – мовиться у повідомленні російського адвоката Миколи Полозова, йдеться в "Радіо Свобода".

Він додав, що наразі судове засідання поки призначено щодо першої групи військовополонених моряків: Дениса Гриценка, Андрія Драча, В’ячеслава Зінченка, Михайла Власюка, Богдана Головаша, Сергія Попова.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав країни "Групи двадцяти" (G20) застосувати всі можливі важелі для впливу на Росію для звільнення захоплених українських моряків у зв’язку з невиконанням Кремлем рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Трибунал 25 травня зобов’язав Росію негайно звільнити українських моряків і військові кораблі і повернути їх під контроль України.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що у трибуналу ООН немає юрисдикції розглядати справу про захоплення українських моряків.

Нагадаємо, що Федеральна служба безпеки РФ 23 липня завершила розслідування проти 24 українських моряків, яких узяли в полон у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки.

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