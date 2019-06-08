У Зеленського відкидають інформацію про те, що в США не погоджують зустріч з Трампом через Богдана

В ОП заперечили інформацію видання "Ліга", яке написало, що американська сторона не погоджує зустріч Зеленського з президентом США Дональдом Трампом, поки Андрій Богдан залишається головою Офісу президента

Переговори про візит президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки тривають.

"Наразі триває переговорний процес з підготовки візиту президента України Володимира Зеленського до США на запрошення президента США Дональда Трампа. Інформація видання Liga.net не відповідає дійсності. Дата зустрічі буде повідомлена пізніше", – , повідомили в Офісі президента України, йдеться в "Радіо Свобода".

Представники посольства США в Україні зазначили, що позицію Вашингтона 27 липня висловив спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер. Під час пресконференції в Києві він сказав, що запрошення Трампа залишається чинним, українській стороні не висували жодних умов.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що у вересні планується його зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

Раніше Олександр Данилюк розповів про свій візит до США і майбутню зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 1 червня в Офісі президента заявили, що Зеленський отримав від президента США запрошення відвідати Вашингтон з офіційним візитом. Раніше представник США з питань України Курт Волкер повідомив, що переговори із Зеленським є на порядку денному Білого дому, але наразі невідомо, в якому форматі вони відбудуться.

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