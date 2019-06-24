Розробник USB шкодує, що флешку не завжди вдається вставити з першої спроби
Інженер пояснив, що симетричність роз’єму потребувала би використання додаткових проводів та мікросхем, що зробило би технологію удвічі дорожчою, повідомляє NPR.
Розробники також думали над створенням круглого роз’єму, проте дійшли висновку, що це тільки ускладнить користування USB.
"Озираючись назад та ґрунтуючись на нашому досвіді, звісно, ми повинні були зробити це простіше", - сказав Бхатт.
Утім менша вартість технології у підсумку допомогла розробникам, бо в 1998 році Стів Джобс випустив перший iMac з USB-роз’ємами, а згодом цю технологію почали використовувати інші компанії. Зараз USB використовують усюди.
Зазначимо, що Бхатт не отримав слави та надприбутків від успішності своєї технології, бо патент належить компанії Intel.
У 2014 році некомерційна організація USB Implementers Forum представила альтернативу USB - технологію USB-C із симетричним роз’ємом.
Нагадаємо, що Microsoft підтвердила, що флешки можна виймати в будь-який момент без "безпечного вилучення"
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