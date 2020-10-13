Руїни Мачу-Пікчу відкрили для одного туриста з Японії

Через коронавірус він чекав на це сім місяців

Влада Перу відкрила руїни стародавнього міста інків Мачу-Пікчу лише для одного туриста з Японії, який чекав на це сім місяців через коронавірусні обмеження.

Джессі Катаяма планував провести у Перу декілька днів у березні та відвідати Мачу-Пікчу. Проте він застряг у містечку біля стародавнього міста через обмеження на подорожі у зв'язку з епідемією.

«Він приїхав до Перу з мрією — потрапити (до Мачу-Пакчу — ред.)», — заявив міністр культури Алехандро Нейра.

Він додав, що туристу дозволили відвідати місто після спеціального запиту. І вже 10 жовтня Катаяма увійшов до Мачу-Пікчу разом із директором парку.

Хлопець розповів виданню Keikoharda, що під час візиту «була прекрасна погода — найкращий день для екскурсії».

«Я дякую перуанцям, які в останній момент здійснили мою мрію, адже до кінця жовтня я маю їхати до Японії. Але я обов'язково повернусь сюди», — сказав Джессі.

Поки Мачу-Пікчу закрита для туристів, парк планують поступово відкривати з листопада.

Яка ситуація з коронавірусом у Перу?

Станом на 13 жовтня країна на 8-у місці за кількістю підтверджених випадків COVID-19 — там виявили 851 171 хворого. З них 33 тисячі людей померли від ускладнень, а 743 тисячі одужали.

Нагадуємо, що раніше в Перу заборонили чоловікам і жінкам з'являтися на вулиці в один день через коронавірус