У Перу заборонили чоловікам і жінкам з'являтися на вулиці в один день через коронавірус
Про це повідомляє BBC, передає "Громадське".
Чоловікам дозволили виходити з дому в понеділок, середу і п'ятницю, жінкам — у вівторок, четвер і суботу. У неділю усім заборонили виходити на вулицю.
У неділю не працюватимуть банки, супермаркети, аптеки, ринки та інші магазини.
Президент країни Мартін Віскарра заявив, що попередні обмеження теж були результативними, але не настільки, як очікувалось.
У Перу зафіксували 1 414 випадки інфікування коронавірусом, серед них 55 — летальні. Водночас 537 пацієнтам вдалося одужати.
Нагадаємо, що у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померло, одужали 212 993 людини.
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