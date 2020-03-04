У Перу заборонили чоловікам і жінкам з'являтися на вулиці в один день через коронавірус

У неділю усім заборонили виходити на вулицю

У Перу посилюють обмеження для боротьби з коронавірусом. Так, чоловікам і жінками заборонили виходити на вулицю в один день.

Про це повідомляє BBC, передає "Громадське".

Чоловікам дозволили виходити з дому в понеділок, середу і п'ятницю, жінкам — у вівторок, четвер і суботу. У неділю усім заборонили виходити на вулицю.

У неділю не працюватимуть банки, супермаркети, аптеки, ринки та інші магазини.

Президент країни Мартін Віскарра заявив, що попередні обмеження теж були результативними, але не настільки, як очікувалось.

У Перу зафіксували 1 414 випадки інфікування коронавірусом, серед них 55 — летальні. Водночас 537 пацієнтам вдалося одужати.

Нагадаємо, що у світі станом на ранок 3 квітня зафіксовано 1 мільйон 15 тисяч 877 випадків коронавірусної інфекції СОVID-19, при цьому 53 218 осіб померло, одужали 212 993 людини.