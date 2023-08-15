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Румунія підтримуватиме Україну у боротьбі проти агресії росії

15 серпня 2023, 18:03
Румунія підтримуватиме Україну у боротьбі проти агресії росії
Фото: cotidianul.ro
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що країна і надалі підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно в боротьбі за мир і свободу.

Про це повідомляє Romania Journal.

"Разом з іншими членами НАТО Румунія продовжуватиме підтримувати Україну стільки, скільки буде необхідно у її боротьбі за мир і свободу. Як і раніше, ми надаватимемо Києву багатовимірну політичну та практичну підтримку як на двосторонній основі, так і шляхом участі в проєктах НАТО, присвячених Україні", - заявив румунський президент. 

За словами Йоганніса, Румунія також візьме участь у навчанні українських військових у рамках місії ЄС з військової допомоги та розмістить майбутній регіональний навчальний центр для пілотів F-16 - як румунських, так і українських.

"Паралельно ми продовжимо координацію в рамках Європейського Союзу для ефективного подолання численних наслідків війни в Україні. Ми й надалі підтримуватимемо європейський шлях Києва та виступатимемо за значну європейську допомогу Україні на всіх рівнях", - додав глава країни.

Румунія знаходиться в безпосередній близькості від агресивної війни рф проти України, і нещодавня ескалація, включаючи атаку на українську цивільну інфраструктуру на Дунаї, поблизу румунських територіальних вод, створює значні ризики для безпеки в Чорному морі.

Раніше стало відомо, що Румунія після вибуху направила корабель і гелікоптер для пошуку блукаючих мін у Чорному морі.
РумуніяУкраїнапідтримка

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