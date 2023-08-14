Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Румунія після вибуху направила корабель і гелікоптер для пошуку блукаючих мін у Чорному морі

14 серпня 2023, 20:06
Румунія після вибуху направила корабель і гелікоптер для пошуку блукаючих мін у Чорному морі
Фото: zn.ua
Військово-морські сили Румунії заявили, що їхні водолази все ще з'ясовують, чи не був вибух на пірсі спричинений міною.

Військово-морські сили Румунії направили корабель і гелікоптер для пошуку блукаючих мін на чорноморському узбережжі країни. Зокрема, після того як унаслідок вибуху було легко пошкоджено пірс у приморському курорті Костінешті.

Про це повідомляє Reuters.

Військово-морські сили Румунії заявили, що їхні водолази все ще з'ясовують, чи не був вибух на пірсі спричинений міною.

За словами представників ВМС Румунії, повідомлення про те, що в районі порту Мангалія дрейфує окрема міна, виявилися необґрунтованими.

Сьогодні румунське узбережжя неподалік міста Костінешті стався вибух російської міни.

Вибуховий пристрій, напевно, є російською морською міною, повідомив представник ВМС Румунії.

Ще одна міна була помічена у морі поблизу. Військово-морські сили Румунії підготували групу водолазів, які збираються піднятися на борт корабля берегової охорони якнайшвидше дістатися цього району, щоб оцінити ситуацію і вжити заходів для нейтралізації другої міни.

 За даними цивільного захисту, під час вибуху міни ніхто не постраждав.

Румуніямінивійна в Україні

Останні матеріали

Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Cуспільство
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 16:18
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Політика
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 12:27
Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Виснаження ворога триває. Українські війська воюють за власною тактикою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 09:11
Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер
Технології
Неможливо переоцінити важливість підриву Керченського мосту. Та чи є в України С-200? – Том Купер
Переклад iPress – 13 серпня 2023, 15:56
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Cуспільство
Медалі та гроші. ЗСУ взяли в оперативне оточення росіян в Урожайному та Роботиному – Том Купер
Переклад iPress – 12 серпня 2023, 10:27
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Технології
Швидкі крила для України. Америці слід просто віддати літаки зі зберігання – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 15:31
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Cуспільство
Майбутнє війни. Уроки минулого та сьогодення для досягнення успіху в майбутньому – Мік Раян
Переклад iPress – 11 серпня 2023, 09:24
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
Політика
Конкуренція російських силовиків або стратегічна операція. Чи стоїть путін за зламом виборчої комісії в Британії? – Марк Галеотті
10 серпня 2023, 16:15
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється