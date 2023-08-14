Румунія після вибуху направила корабель і гелікоптер для пошуку блукаючих мін у Чорному морі

Військово-морські сили Румунії заявили, що їхні водолази все ще з'ясовують, чи не був вибух на пірсі спричинений міною.

Військово-морські сили Румунії направили корабель і гелікоптер для пошуку блукаючих мін на чорноморському узбережжі країни. Зокрема, після того як унаслідок вибуху було легко пошкоджено пірс у приморському курорті Костінешті.

Про це повідомляє Reuters.

Військово-морські сили Румунії заявили, що їхні водолази все ще з'ясовують, чи не був вибух на пірсі спричинений міною.

За словами представників ВМС Румунії, повідомлення про те, що в районі порту Мангалія дрейфує окрема міна, виявилися необґрунтованими.

Сьогодні румунське узбережжя неподалік міста Костінешті стався вибух російської міни.

Вибуховий пристрій, напевно, є російською морською міною, повідомив представник ВМС Румунії.

Ще одна міна була помічена у морі поблизу. Військово-морські сили Румунії підготували групу водолазів, які збираються піднятися на борт корабля берегової охорони якнайшвидше дістатися цього району, щоб оцінити ситуацію і вжити заходів для нейтралізації другої міни.

За даними цивільного захисту, під час вибуху міни ніхто не постраждав.