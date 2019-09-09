Рябошапка назвав справу Шеремета серед пріоритетів

Генеральний прокурор Руслан Рябошпака називає пріоритетним розслідування резонансних кримінальних справ, в тому числі журналіста "Української правди" Павла Шеремета.

"Є дві справи, про які ми говорили з Арсеном Борисовичем. Одна стосується дуже відомого журналіста Павла Шеремета. Інша пов'язана з Одесою. Не буду розкривати деталі, але вона теж резонансна і на слуху... Для нас же важливо показати, що журналістів не можна вбивати і що на це буде відповідь держави навіть через три або п'ять років, але винні будуть сидіти в тюрмі", - наголосив генпрокурор в інтерв'ю "РБК-Україна".

Серед пріоритетів роботи Рябошапка також назвав розслідування справ, пов'язаних з розслідуванням злочинів проти євромайданівців, злочинів, скоєних "елітою", в тому числі корупцію, повернення в бюджет держави вкрадених активів.

Нагадаємо, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів чотирьох областей - Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської.