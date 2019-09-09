Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Рябошапка назвав справу Шеремета серед пріоритетів

"Журналістів не можна вбивати"
Генеральний прокурор Руслан Рябошпака називає пріоритетним розслідування резонансних кримінальних справ, в тому числі журналіста "Української правди" Павла Шеремета.
Рябошапка назвав справу Шеремета серед пріоритетів Фото: РБК-Україна

"Є дві справи, про які ми говорили з Арсеном Борисовичем. Одна стосується дуже відомого журналіста Павла Шеремета. Інша пов'язана з Одесою. Не буду розкривати деталі, але вона теж резонансна і на слуху... Для нас же важливо показати, що журналістів не можна вбивати і що на це буде відповідь держави навіть через три або п'ять років, але винні будуть сидіти в тюрмі", - наголосив генпрокурор в інтерв'ю "РБК-Україна".

Серед пріоритетів роботи Рябошапка також назвав розслідування справ, пов'язаних з розслідуванням злочинів проти євромайданівців, злочинів, скоєних "елітою", в тому числі корупцію, повернення в бюджет держави вкрадених активів.

Нагадаємо, що генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів чотирьох областей - Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

09 09 2019 13:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.