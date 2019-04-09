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Рябошапка звільнив прокурорів у чотирьох областях

Під час візиту в Черкаську область президентові Володимиру Зеленському "скаржилися на роботу прокурора області"
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів чотирьох областей - Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської.
Рябошапка звільнив прокурорів у чотирьох областях Руслан Рябошапка. Фото: minjust.gov.ua

"У вівторок, 3 вересня 2019 року, керуючись Законом України "Про прокуратуру", генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей", - повідомив у Facebook прессекретар ГПУ Андрій Лисенко.

"Також, перебуваючи на Житомирщині, президент відзначав неналежну роботу органів прокуратури регіону, зокрема в питаннях протидії нелегальному видобутку бурштину", - додав прессекретар.

Нагадаємо, після призначення генпрокурором, Рябошапка заявив, що прокуратура буде "жорстко" контролювати правоохоронні органи і пообіцяв щонеділі притягувати до відповідальності високопоставлених чиновників за хабарництво.

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04 09 2019 12:44
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