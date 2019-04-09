Рябошапка звільнив прокурорів у чотирьох областях

Під час візиту в Черкаську область президентові Володимиру Зеленському "скаржилися на роботу прокурора області"

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів чотирьох областей - Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської.

"У вівторок, 3 вересня 2019 року, керуючись Законом України "Про прокуратуру", генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей", - повідомив у Facebook прессекретар ГПУ Андрій Лисенко.

"Також, перебуваючи на Житомирщині, президент відзначав неналежну роботу органів прокуратури регіону, зокрема в питаннях протидії нелегальному видобутку бурштину", - додав прессекретар.

Нагадаємо, після призначення генпрокурором, Рябошапка заявив, що прокуратура буде "жорстко" контролювати правоохоронні органи і пообіцяв щонеділі притягувати до відповідальності високопоставлених чиновників за хабарництво.