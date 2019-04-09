CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГенеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів чотирьох областей - Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рябошапка звільнив прокурорів у чотирьох областях
Під час візиту в Черкаську область президентові Володимиру Зеленському "скаржилися на роботу прокурора області"
Руслан Рябошапка. Фото: minjust.gov.ua
"У вівторок, 3 вересня 2019 року, керуючись Законом України "Про прокуратуру", генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей", - повідомив у Facebook прессекретар ГПУ Андрій Лисенко.
"Також, перебуваючи на Житомирщині, президент відзначав неналежну роботу органів прокуратури регіону, зокрема в питаннях протидії нелегальному видобутку бурштину", - додав прессекретар.
Нагадаємо, після призначення генпрокурором, Рябошапка заявив, що прокуратура буде "жорстко" контролювати правоохоронні органи і пообіцяв щонеділі притягувати до відповідальності високопоставлених чиновників за хабарництво.
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04 09 2019 12:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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