ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Володимир Зеленський звільнив генерального прокурора Юрія Луценка і призначив замість нього Руслана Рябошапку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зеленський звільнив Луценка і призначив генпрокурором Руслана Рябошапку
ГПУ офіційно отримала нового керівника
Руслан Рябошапка. Фото: minjust.gov.ua
Третім указом Зеленський звільнив Рябошапку з посади заступника керівника Офісу президента. Про це йдеться в указах №636/2019 і №638/2019 від 29 серпня.
Перед цим Верховна Рада погодила призначення Рябошапки голосами 312 депутатів.
Нагадаємо, колишній член Національного агентства з протидії корупції Руслан Рябошапка був головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у штабі Володимира Зеленського, а після президентських виборів отримав місце в його адміністрації.
Юрій Луценко був генеральним прокурором з 12 травня 2016 року, коли заради нього парламент прийняв закон, дозволивши призначати генпрокурором кандидата без юридичної освіти і досвіду роботи в прокуратурі.
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