Зеленський звільнив Луценка і призначив генпрокурором Руслана Рябошапку

Президент Володимир Зеленський звільнив генерального прокурора Юрія Луценка і призначив замість нього Руслана Рябошапку.

Третім указом Зеленський звільнив Рябошапку з посади заступника керівника Офісу президента. Про це йдеться в указах №636/2019 і №638/2019 від 29 серпня.

Перед цим Верховна Рада погодила призначення Рябошапки голосами 312 депутатів.

Нагадаємо, колишній член Національного агентства з протидії корупції Руслан Рябошапка був головним спеціалістом з правоохоронної та антикорупційної політики у штабі Володимира Зеленського, а після президентських виборів отримав місце в його адміністрації.

Юрій Луценко був генеральним прокурором з 12 травня 2016 року, коли заради нього парламент прийняв закон, дозволивши призначати генпрокурором кандидата без юридичної освіти і досвіду роботи в прокуратурі.