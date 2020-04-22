Рятувальники під Чорнобилем досі гасять кілька тліючих осередків
Про це повідомляє пресслужба ДСНС, зазначає "Укрінформ".
"Станом на 7 год. 22 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС надається допомога ДАЗВ у гасінні пожеж на території Луб’янського, Паришівського, Дитятківського та Денисовицького лісництв. Основні зусилля спрямовані на локалізацію 3 осередків (с. Розсоха, с. Крива Гора та с. Рудьки - с. Буряківка) тління пеньків, залишків деревини та торф’янику в осередках пройдених вогнем", - йдеться у повідомленні.
Для облаштування протипожежних розривів залучено важку інженерну техніку ДСНС та додатково 8 шляхопрокладачів ЗСУ. Інженерною технікою створено 640 км мінералізованих смуг.
До гасіння залучено 1 тис. 202 чоловіки та 279 одиниць техніки, з них від ДСНС 1 тис. 68 чоловік особового складу та 237 одиниць техніки, у тому числі 3 вертольоти ДСНС (якими 21 квітня здійснено 129 скидів - 258 т води).
Нагадаємо, що у Зоні відчуження намагаються загасити 4 лісові пожежі
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