Ринкова вартість Bitcoin вдруге сягнула трильйона доларів Капіталізація, за даними Coindesk, перевищила 1 трильйон доларів - вдруге за існування криптовалюти

Котирування найбільш відомої у світі криптовалюти Bitcoin відновили своє зростання, у зв’язку з чим її капіталізація вдруге в історії перетнула позначку у трильйон доларів.

Фото: Facenews.ua

За останню добу ціна Bitcoin зросла на 7,46% і досягла позначки у 54 310 доларів близько 8:15 за Києвом, повідомляє "Економічна правда". Після цього ціна почала зменшуватися і на 9:44 встановилася на рівні 53 730 доларів. Таким чином, капіталізація, за даними Coindesk, перевищила 1 трильйон доларів - вдруге за існування криптовалюти. Фото: Економічна правда Нагадаємо, що перший Bitcoin-фонд отримав 624 мільйонів доларів за перші дні роботи

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