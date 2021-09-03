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Ринкова вартість Bitcoin вдруге сягнула трильйона доларів

Капіталізація, за даними Coindesk, перевищила 1 трильйон доларів - вдруге за існування криптовалюти
Котирування найбільш відомої у світі криптовалюти Bitcoin відновили своє зростання, у зв’язку з чим її капіталізація вдруге в історії перетнула позначку у трильйон доларів.
Ринкова вартість Bitcoin вдруге сягнула трильйона доларів Фото: Facenews.ua

За останню добу ціна Bitcoin зросла на 7,46% і досягла позначки у 54 310 доларів близько 8:15 за Києвом, повідомляє "Економічна правда". Після цього ціна почала зменшуватися і на 9:44 встановилася на рівні 53 730 доларів.

Таким чином, капіталізація, за даними Coindesk, перевищила 1 трильйон доларів - вдруге за існування криптовалюти.

Фото: Економічна правда

Нагадаємо, що перший Bitcoin-фонд отримав 624 мільйонів доларів за перші дні роботи

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09 03 2021 10:01
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