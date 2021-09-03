БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКотирування найбільш відомої у світі криптовалюти Bitcoin відновили своє зростання, у зв’язку з чим її капіталізація вдруге в історії перетнула позначку у трильйон доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ринкова вартість Bitcoin вдруге сягнула трильйона доларів
Капіталізація, за даними Coindesk, перевищила 1 трильйон доларів - вдруге за існування криптовалюти
Фото: Facenews.ua
За останню добу ціна Bitcoin зросла на 7,46% і досягла позначки у 54 310 доларів близько 8:15 за Києвом, повідомляє "Економічна правда". Після цього ціна почала зменшуватися і на 9:44 встановилася на рівні 53 730 доларів.
Таким чином, капіталізація, за даними Coindesk, перевищила 1 трильйон доларів - вдруге за існування криптовалюти.
Фото: Економічна правда
Нагадаємо, що перший Bitcoin-фонд отримав 624 мільйонів доларів за перші дні роботи
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09 03 2021 10:01 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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