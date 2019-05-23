Саакашвілі просить Зеленського повернути йому громадянство

"За Конституцією України не можна позбавити громадянства громадянина України, а за міжнародним правом не можна залишати людину взагалі без громадянства"

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі просить Володимира Зеленського повернути йому українське громадянство.

Офіційне звернення на ім'я президента на своїй сторінці у Facebook оприлюднив адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький.

"Всі юристи стверджують, що позбавлення мене українського громадянства незаконне, так як за Конституцією України не можна позбавити громадянства громадянина України, а за міжнародним правом не можна залишати людину взагалі без громадянства", - йдеться в зверненні Саакашвілі.

Колишній президент Грузії зокрема зазначив, що навіть якщо Зеленський має сумніви у доцільності повернення йому громадянства, він може принаймні дати розпорядження голові Держприкордонслужби, щоб Саакашвілі пустили до України - свої інтереси він вже сам відстоюватиме в суді.

"Я не лише вважаю себе українським громадянином, але і є тією людиною, яка готова покласти життя заради побудови успішної і сильної України".

Нагадаємо, 22 квітня екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до очільників Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Служби безпеки України з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.

8 квітня екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі закликав Петра Порошенка повернути йому громадянство, забране "з порушенням українського законодавства та міжнародних норм".