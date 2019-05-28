Саакашвілі повернеться в Україну 29 травня, - ОНОВЛЕНО
У свою чергу, в прес-службі Саакашвілі не змогли підтвердити або спростувати цю інформацію, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Не можу до нього додзвонитися, телефон обривають", - сказала його прес-секретар Дарина Чиж.
У той же час вона уточнила, що Саакашвілі чекатимуть 29 травня.
Оновлення.
Екс-президент Грузії, колишній очільник Одещини Міхеіл Саакашвілі, якому повернули українське громадянство, прилетить в Україну в середу, 29 травня, повідомив його речник, інформує Hromadske.
Колишній глава Одеської ОДА прилетить в аеропорт Бориспіль о 17:00.
В ефірі телеканалу "НАШ" Саакашвілі заявив, що в нього немає політичних амбіцій. Він зазначив, що зараз в Україні повністю змінюється політичний клас.
"Якщо ми можемо цьому новому політичному класу давати поради, консультації про наші успіхи, про наші невдачі і проблеми, то я готовий до цього. У мене немає ніяких особистих політичних амбіцій", - сказав він.
Екс-президент Грузії вважає, що на наступних виборах у парламент переможе партія "Слуга народу".
"Треба надати шанс, треба надати можливість їм, якщо вони отримають більшість, як я очікую, і потім їх контролювати. Є багато різних механізмів", - резюмував Саакашвілі.
Нагадаємо, що 28 травня Зеленський повернув громадянство Саакашвілі.
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