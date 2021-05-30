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CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Садовий обіцяє збудувати у Львові крематорій

Його вже починали будувати у 80-х, але потім зупинили
Петиція про будівництво крематорію у Львові набрали необхідні 500 підписів. Мер Львова Андрій Садовий обіцяє, що крематорій у місті буде.
Садовий обіцяє збудувати у Львові крематорій Крематорій у Києві Фото: Live Journal

За його словами, підготовка до будівництва вже триває. Крематорій буде розташований біля Голосківського кладовища, повідомляє "Громадське".

Також Садовий обіцяє у червні оголосити архітектурний конкурс, на якому оберуть, який вигляд матиме крематорій.

Тоді мер закликав підписувати петицію за будівництво крематорію до 2025 року. На момент написання новини петиція вже набрала 582 підписи - навіть більше за 500 необхідних. Тепер її мають розглянути депутати Львівської міської ради.

У Львові бракує землі для традиційних поховань. Наразі Голосківський цвинтар, де й планують звести крематорій, залишається єдиним у місті, де ховають людей. Ще на двох кладовищах - дозволені підпоховання родичів.

Директор Голосківського цвинтаря Віктор Курочка зазначив "Суспільному", що території для поховань вистачить приблизно на рік.

Водночас наприкінці квітня бюджетна комісія Львівської міської ради не проголосувала за виділення грошей на архітектурний конкурс. Голова комісії Наталія Шелестак розповідала "Суспільному", що гроші не виділили, бо не отримали орієнтовних термінів будівництва та вартості проєкту.

Натомість інший член комісії Руслан Кошулинський пояснює рішення тим, що на будівництво крематорію немає запиту від населення та представників духовенства. У тексті петиції про будівництво крематорію наводять слова представників церкви, які вказують, що кремація не суперечить християнству.

Зазначимо, що крематорій на Голосківському цвинтарі почали будувати на початку 1980-х, але згодом проєкт зупинили. Наразі в Україні діють три крематорії: у Києві, Харкові та Одесі. Також планується будівництво у Дніпрі

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30 05 2021 11:07
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