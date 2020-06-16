Садовий заявив, що ЗНО буде У всіх місцях проведення оцінювання будуть максимально безпечні умови

Мав розмову з Любомирою Мандзій. Пані міністр запевняє, що планів скасовувати зовнішнє оцінювання немає. Вже від завтра ми у Львові починаємо ІФА-тестування усіх працівників освіти, які забезпечуватимуть проведення ЗНО".

Андрій Садовий. Фото: Андрій Поліковський/iPress.ua

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що розмовляв з виконувачкою обов’язків міністра освіти Любомирою Мандзій і та запевнила, що зовнішнє незалежне оцінювання відбудеться. Джерело: Facebook-сторінка Садового, пише "Українська правда" Пряма мова: "Мав розмову з Любомирою Мандзій. Пані міністр запевняє, що планів скасовувати зовнішнє оцінювання немає. Вже від завтра ми у Львові починаємо ІФА-тестування усіх працівників освіти, які забезпечуватимуть проведення ЗНО". Деталі: За його словами, у всіх місцях проведення оцінювання будуть максимально безпечні умови. Нагадаємо, що на ЗНО можуть пускати з підвищеною температурою: у Міносвіти назвали умови

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