На ЗНО можуть пускати з підвищеною температурою: у Міносвіти назвали умови

Якщо дитина має довідку про субфебрильної температури, його можуть допустити до ЗНО

До зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) зможуть допускати деяких учнів з підвищеною температурою. Пропуск буде дозволено у разі наявності довідки від лікаря про субфебрильну температуру.

Про це на брифінгу заявив в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Температура 37,2, яка вказана в протоколі, є орієнтовною, в першу чергу, при здійсненні термометрії на вході. Ми розуміємо, що не всі наші діти є відмінними за станом здоров'я. Ми розуміємо, що певна категорія наших дітей з захворюваннями, серед яких може триматися так звана субфебрильна температура. Тобто температура може коливатися в межах більш високих, ніж це допускає санітарний лікар. Тому ми радимо всім таким дітям взяти довідки від лікувальних установ, від сімейних лікарів, що підтверджують наявність субфебрильної температури. У випадку виявлення (температури - ред.) таким дітям буде надана можливість зайти в пункт тестування", - сказав Бойко.

Зазначимо, субфебрильна температура - це підвищення температури тіла протягом тривалого часу в межах від 37,1 до 38 градусів. Вона може бути при багатьох захворюваннях і свідчити про уповільненому запальному процесі.

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки оприлюднило перелік дистанційних та онлайн-ресурсів для освітян, абітурієнтів, батьків.