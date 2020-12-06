На ЗНО можуть пускати з підвищеною температурою: у Міносвіти назвали умови
Про це на брифінгу заявив в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає кореспондент РБК-Україна.
"Температура 37,2, яка вказана в протоколі, є орієнтовною, в першу чергу, при здійсненні термометрії на вході. Ми розуміємо, що не всі наші діти є відмінними за станом здоров'я. Ми розуміємо, що певна категорія наших дітей з захворюваннями, серед яких може триматися так звана субфебрильна температура. Тобто температура може коливатися в межах більш високих, ніж це допускає санітарний лікар. Тому ми радимо всім таким дітям взяти довідки від лікувальних установ, від сімейних лікарів, що підтверджують наявність субфебрильної температури. У випадку виявлення (температури - ред.) таким дітям буде надана можливість зайти в пункт тестування", - сказав Бойко.
Зазначимо, субфебрильна температура - це підвищення температури тіла протягом тривалого часу в межах від 37,1 до 38 градусів. Вона може бути при багатьох захворюваннях і свідчити про уповільненому запальному процесі.
Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки оприлюднило перелік дистанційних та онлайн-ресурсів для освітян, абітурієнтів, батьків.
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