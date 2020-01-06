Вступна кампанія і не тільки: Міносвіти оприлюднило перелік онлайн-ресурсів

Міністерство освіти та науки оприлюднило перелік дистанційних та онлайн-ресурсів для освітян, абітурієнтів, батьків.

Перелік доступний на сайті Міністерства освіти та науки, передає Укрінформ.

"Здобувачі освіти, абітурієнти, педагоги та освітні управлінці мають можливість використовувати 46 сервісів, які допомагають отримувати освітні послуги дистанційно або онлайн. З-поміж цих сервісів: онлайн-звернення до освітнього омбудсмена, ресурс про зміни в освіті через карантин, інформація для жителів Донбасу і Криму, роз’яснення щодо дошкілля, інструменти для вчителів та директорів шкіл, інформаційні ресурси для учасників ЗНО та абітурієнтів, сервіси для отримання довідок і апостилю, верифікації освітніх документів, відкриті дані про заклади освіти, кількість здобувачів освіти, ліцензовані спеціальності та професії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед них роз'яснення про запис до дитячого садочка та інструкція "Як відкрити приватний дитячий садочок", посилання на електронну бібліотеку, де розміщені електронні версії підручників для 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 класів, двомовні словники, посібники серії "Шкільна бібліотека" та інше.

Також корисні посилання для абітурієнтів та учасників ЗНО, посилання на ресурси, де можна перевірити достовірність документів про освіту та замовити виписку з Реєстру документів про освіту та багато іншого.

Нагадаємо, що особи, що приїжджають з-за кордону або з тимчасово окупованих територій для проходження ЗНО, не потребують обсервації чи самоізоляції.