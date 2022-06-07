Саломе Зурабішвілі допустила можливість заборони діяльності проросійських груп у країні

Зурабішвілі коментувала сутички 5 липня 2021 року, які влаштували противники ЛГБТ-прайду.

Під час протестів у Грузії постраждало пів сотні журналістів, зокрема загинув оператор Лексо Лашкарава.

Зурабішвілі заявила, що проросійські, насильницькі, гомофобні та агресивні угруповання посилилися, і це абсолютно неприпустимо та завдає шкоди європейській перспективі країни.

"Пройшов рік після подій 5 липня, сьогодні суспільство, як і раніше, чекає на притягнення злочинців до відповідальності. Це та реальність, на основі якої у цей період посилилися проросійські, насильницькі, гомофобні та агресивні групи. Зміцнилися в країні, 20% територій якої окуповані Росією, що є абсолютно неприпустимим. Їхнє посилення завдає шкоди нашій європейській перспективі", - заявила вона.

Зурабішвілі зазначила, що у країні з демократичними принципами заборона таких організацій може бути останнім, крайнім кроком. Однак, заявила вона, виходячи з принципів демократичних країн така заборона може стати необхідною.

"Перш ніж ухвалити це крайнє рішення, кожен має взяти свою частку відповідальності, і має бути неприйнятним захист цієї групи та заохочення їхньої проросійської та антиєвропейської пропаганди", - заявила президентка Грузії.

Народний захисник Грузії підготувала позов із вимогою заборони партії "Консервативний рух", заснованої телеканалом Alt-Info. Партію було створено організаторами насильства 5 липня 2021 року.

Омбудсмен вважає, що заяви партії містять ознаки повалення конституційного ладу, розпалюють ворожнечу, заохочують насильство та самі виявляють ознаки насильства.