Саміт G7 став розчаруванням для України – The Guardian

У Києві наголошують, що є постійний ризик, що наша держава стане жертвою подій та короткочасної концентрації уваги глави Білого дому.

Зважаючи на те, що президент США Дональд Трамп достроково покинув зустріч "Групи семи", проігнорувавши переговори з президентом України Володимиром Зеленським (який, до слова, також завчасно залишив Канаду), саміт G7 став розчаруванням для України.

Про це пише The Guardian.

Один з українських дипломатів у коментарі виданню зауважив, що існує постійна небезпека, що наша держава стане жертвою подій та короткочасної концентрації уваги глави Білого дому. Ба більше, спікер припустив, що масований ракетний удар по Києву прямо під час саміту, який забрав життя 24 людей, може бути навмисним.

Окрім того, було заблоковано спільну заяву щодо України, що також розчаровує.

"Трамп пообіцяв бути присутнім на саміті НАТО, але багато хто сумнівається, чи це станеться", — прокоментував ситуацію німецький канцлер Фрідріх Мерц. Тим часом президент Зеленський, намагаючись уникнути критики в бік глави Білого дому, під час розмови з канадським прем’єром Марком Карні нагадав про готовність нашої держави до повного припинення вогню.

На саміті Зеленський повинен був обговорити купівлю систем ППО й зброї на 50 млрд доларів — глава Білого дому хоч і вважає, що це продовжить війну, але проти цієї пропозиції він не виступав — та домогтися зниження цінової межі на російську нафту з 60 доларів до 45 доларів за барель. Втім, цю ідею підтримав британський прем'єр Кір Стармер, але не Трамп.

Нагадаємо, лідери G7 не випустять спільної заяви щодо війни в Україні через опір з боку США.

За словами джерела, яке говорило на умовах анонімності, США не згодні з жорстким формулюванням щодо дій росії в Україні та хочуть, щоб воно було пом'якшене.