Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Саміт G7 став розчаруванням для України – The Guardian

18 червня 2025, 14:26
Саміт G7 став розчаруванням для України – The Guardian
У Києві наголошують, що є постійний ризик, що наша держава стане жертвою подій та короткочасної концентрації уваги глави Білого дому.

Зважаючи на те, що президент США Дональд Трамп достроково покинув зустріч "Групи семи", проігнорувавши переговори з президентом України Володимиром Зеленським (який, до слова, також завчасно залишив Канаду), саміт G7 став розчаруванням для України.

Про це пише The Guardian.

Один з українських дипломатів у коментарі виданню зауважив, що існує постійна небезпека, що наша держава стане жертвою подій та короткочасної концентрації уваги глави Білого дому. Ба більше, спікер припустив, що масований ракетний удар по Києву прямо під час саміту, який забрав життя 24 людей, може бути навмисним. 

Окрім того, було заблоковано спільну заяву щодо України, що також розчаровує. 

"Трамп пообіцяв бути присутнім на саміті НАТО, але багато хто сумнівається, чи це станеться", — прокоментував ситуацію німецький канцлер Фрідріх Мерц. Тим часом президент Зеленський, намагаючись уникнути критики в бік глави Білого дому, під час розмови з канадським прем’єром Марком Карні нагадав про готовність нашої держави до повного припинення вогню. 

На саміті Зеленський повинен був обговорити купівлю систем ППО й зброї на 50 млрд доларів — глава Білого дому хоч і вважає, що це продовжить війну, але проти цієї пропозиції він не виступав — та домогтися зниження цінової межі на російську нафту з 60 доларів до 45 доларів за барель. Втім, цю ідею підтримав британський прем'єр Кір Стармер, але не Трамп. 

Нагадаємо, лідери G7 не випустять спільної заяви щодо війни в Україні через опір з боку США.

За словами джерела, яке говорило на умовах анонімності, США не згодні з жорстким формулюванням щодо дій росії в Україні та хочуть, щоб воно було пом'якшене.

війнаДональд ТрампG7Володимир Зеленський

Останні матеріали

росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Політика
росія розбудовує військові бази біля Фінляндії. Чи відреагує Європа? – Yle
Переклад iPress – 18 червня 2025, 12:40
Європа повинна протистояти Трампу і путіну. Натомість вона віддзеркалює їх – Альберто Алеманно
Політика
Європа повинна протистояти Трампу і путіну. Натомість вона віддзеркалює їх – Альберто Алеманно
Переклад iPress – 18 червня 2025, 06:36
Від Курська до Чорного моря. Війна триває – Дональд Гілл і Том Купер
Cуспільство
Від Курська до Чорного моря. Війна триває – Дональд Гілл і Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2025, 14:40
Quo vadis? Куди влучили Ізраїль та Іран 14 червня – Том Купер
Політика
Quo vadis? Куди влучили Ізраїль та Іран 14 червня – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2025, 10:56
Трагедія, якої можна було уникнути. Трамп, Нетаньягу і Хаменеї – трійка розлючених стариганів, які можуть усіх вбити – Саймон Тісдалл
Політика
Трагедія, якої можна було уникнути. Трамп, Нетаньягу і Хаменеї – трійка розлючених стариганів, які можуть усіх вбити – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 17 червня 2025, 08:24
Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph
Політика
Боротьба з росією тепер є проблемою виключно Європи. Америка залишає сцену – The Telegraph
Переклад iPress – 16 червня 2025, 13:53
Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О'Брайен
Політика
Чергові іміджеві втрати США. Європа має зрозуміти: чого хоче путін – хоче й Трамп – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 16 червня 2025, 12:04
Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер
Cуспільство
Гра Ізраїлю з хвостом лева. Переможна для Ізраїлю доба ударів по Ірану та відплата режиму аятолли – Том Купер
Переклад iPress – 16 червня 2025, 00:57
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється