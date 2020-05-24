Samsung анонсував "вуличний" 4К телевізор, захищений від води та пилу

Телевізор The Terrace TV від компанії Samsung

Фото: Samsung

Про це йдеться в анонсі компанії, повідомляє "Громадське", посилаючись на "The Verge".

Цей телевізор з класом захисту IP55 захищений від попадання пилу, який може бути шкідливим для нормальної роботи телевізора, але він не є герметичним. Також він захищений від вологи - від попадання дощу з будь-якого напрямку (пристрої тестують шляхом впливу на них струменів води).

Пульт дистанційного керування також має захист від пилу та вологозахист від сильних струменів води. Це означає, що його можна залишити під проливним дощем і з ним нічого не трапиться.

Як пише видання, ціли будуть залежати від розміру екрану. 55-дюймова модель - 3455 доларів (92 тисяч гривень), 65-дюймова - 4999 доларів (133 тис. грн), а 75-дюймовий дисплей - 6 499 доларів (173 тис. грн).

Нагадаємо, що Samsung представив нову упаковку для телевізорів: з неї можна зробити будиночок для кота