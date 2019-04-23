Samsung відклав старт продажів смартфона з гнучким екраном
Представники компанії заявили, що Samsung тимчасово відклала старт продажів цієї моделі, щоб ретельно проаналізувати відгуки та провести додаткові випробування, повідомляє BBC.
У квітні кілька рецензентів, які пишуть про мобільні пристрої, отримавши для випробувань Samsung Galaxy Fold, виявили, що дисплеї їхніх пристроїв перестали функціонувати після декількох днів роботи.
Компанія не повідомляє, коли гаджети ціною майже 2000 доларів тепер надійдуть на ринок. Дату початку продажів обіцяють оприлюднити в найближчі тижні.
Повідомляється також про деякі неназвані "речовини", які були виявлені всередині одного з пристроїв і могли вплинути на його функціонування.
Презентації нової моделі, які мали відбутися в Гонконгу та Шанхаї на цьому тижні, також відкладені. Старт продажів Galaxy Fold був запланований на 29 квітня в США і на 3 травня у Великій Британії.
Представники компанії повідомили про розслідування причин зламів пристроїв, наданих для оглядів.
Згідно з його попередніми результатами, кілька оглядачів просто відірвали покриття дисплея, вважаючи його захисною плівкою.
"Нам належить поліпшити керівництво користувача, зокрема пункти, які стосуються захисту екрану", - йдеться в заяві розробників.
Основні конкуренти Samsung з Китаю, компанії Huawei і Xiaomi, також розробляють моделі зі складним дисплеєм, але вони поки що не анонсували продаж своїх пристроїв.
Нагадаємо, 21 лютого Смартфон продемонстрували на Samsung Galaxy Unpacked 2019, заході, на якому представляли новинки з серії Galaxy S10.
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