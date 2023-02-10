Матеріали:
Теми:

Санду висунула кандидатуру на посаду прем'єра Молдови

10 лютого 2023, 18:23
Санду висунула кандидатуру на посаду прем'єра Молдови
Джерело: tribuna.md
Новим главою уряду пропонується зробити секретаря Вищої ради безпеки Доріна Речана.

Президент Молдови Майя Санду у п'ятницю висунула секретаря Вищої ради безпеки Доріна Речана кандидатом на посаду прем'єр-міністра. 

Про це молдавський лідер заявила на брифінгу після консультації з лідерами парламентських фракцій, пише zdg.md

"Кандидатом на посаду прем'єр-міністра висунутий Дорін Речан", - заявила вона.

За її словами, відповідний декрет підписано після того, як у ході консультацій представники правлячої Партії дії та солідарності (ПДС) висловили підтримку Речану.

Тепер протягом двох тижнів Речан має подати на затвердження парламенту склад та програму нового кабінету. Для його затвердження потрібна підтримка більшості зі 101 депутата, у правлячій партії їх 63.

За словами президента країни, новий уряд зосередиться на розвитку економіки, залученні інвестицій, реформі юстиції, її очищенні від корупції.

Своєю чергою, Дорін Речан у ході спільного брифінгу з президентом країни Майєю Санду та головою правлячої Партії дії та солідарності Ігорем Гросу назвав своїм головним пріоритетом процес інтеграції республіки до Євросоюзу (ЄС).

Він також назвав ще три пріоритетні напрямки для уряду.

"Це порядок і дисципліна в державних установах, вони повинні служити людям, бізнесу. Друге - необхідно дати поштовх економіці, яка потребує інвестицій... Третє - це мир і стабільність... Ми потребуємо консолідації у сфері безпеки, щоб кожен відчував себе захищеним", - заявив кандидат.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністерка Молдови йде у відставку.

МолдоваРечан

Останні матеріали

Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Політика
Головні помилки росії. Чи здатна вона зробити висновки зі своїх невдач в Україні – Дара Массіко
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 16:42
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Політика
Смертельні атаки для ідіотів по-російськи. Але НАТО відстає принаймні на рік у наданні допомоги Україні, а Маск наслідує путіна – Том Купер
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 15:59
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Політика
Приручення ведмедя. Чому путін не застосував ядерну зброю – Джозеф Сірінсіоне
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 12:07
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Політика
Зеленський прагне зробити ЄС домом для України. Але спочатку реформи – Politico
Переклад iPress – 10 лютого 2023, 09:03
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Політика
Україна має воювати на власних умовах. Захід повинен активізуватися у першу чергу заради себе – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 14:55
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
На що сподівається кремль у війні проти України? російський народ готують до затяжної війни – Jamestown Foundation
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 12:39
Мільярди доларів для грабунку. Як
Бізнес & Фінанси
Мільярди доларів для грабунку. Як "путін і його команда" прибирають до рук власність в росії – Андерс Ослунд
Переклад iPress – 09 лютого 2023, 09:34
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Політика
Розвідувальна метеорологія. Навіщо китайці провокують США повітряною кулею
Дмитро Редько – 08 лютого 2023, 18:09
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється