Санду висунула кандидатуру на посаду прем'єра Молдови

Новим главою уряду пропонується зробити секретаря Вищої ради безпеки Доріна Речана.

Президент Молдови Майя Санду у п'ятницю висунула секретаря Вищої ради безпеки Доріна Речана кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

Про це молдавський лідер заявила на брифінгу після консультації з лідерами парламентських фракцій, пише zdg.md

"Кандидатом на посаду прем'єр-міністра висунутий Дорін Речан", - заявила вона.

За її словами, відповідний декрет підписано після того, як у ході консультацій представники правлячої Партії дії та солідарності (ПДС) висловили підтримку Речану.

Тепер протягом двох тижнів Речан має подати на затвердження парламенту склад та програму нового кабінету. Для його затвердження потрібна підтримка більшості зі 101 депутата, у правлячій партії їх 63.

За словами президента країни, новий уряд зосередиться на розвитку економіки, залученні інвестицій, реформі юстиції, її очищенні від корупції.

Своєю чергою, Дорін Речан у ході спільного брифінгу з президентом країни Майєю Санду та головою правлячої Партії дії та солідарності Ігорем Гросу назвав своїм головним пріоритетом процес інтеграції республіки до Євросоюзу (ЄС).

Він також назвав ще три пріоритетні напрямки для уряду.

"Це порядок і дисципліна в державних установах, вони повинні служити людям, бізнесу. Друге - необхідно дати поштовх економіці, яка потребує інвестицій... Третє - це мир і стабільність... Ми потребуємо консолідації у сфері безпеки, щоб кожен відчував себе захищеним", - заявив кандидат.

Раніше повідомлялось, що прем'єр-міністерка Молдови йде у відставку.