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Санкції проти кремля мають перестати бути фікцією – прем'єр Польщі

13 березня 2024, 10:02
Санкції проти кремля мають перестати бути фікцією – прем'єр Польщі
Фото: Shutterstock
Обмеження проти росії повинні діяти з повною силою і перестати бути фікцією, а Україна має отримати кошти із заморожених активів рф за кордоном.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у інтерв’ю TVN24.

"Пів Європи досі торгує з росією і білоруссю, а багато компаній, зокрема і польські, успішно обходять санкції. Тому що чомусь ніхто не зацікавлений, аби їх дотримуватися з усією силою", - заявив Туск. 

Він додав, що санкції повинні перестати бути фіктивними.

За словами Туска, заморожених російських активів вистачило б Україні для ведення переможної війни.

На запитання, чому ці активи не вдається використати, Туск відповів: "Якраз у тих столицях, де чути гучні, проукраїнські слова, коли доходить до справи, виявляється, що є якісь проблеми".

Нещодавно Туск заявив, що заяви путіна варто сприймати вкрай серйозно.

 

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