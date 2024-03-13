Санкції проти кремля мають перестати бути фікцією – прем'єр Польщі

Обмеження проти росії повинні діяти з повною силою і перестати бути фікцією, а Україна має отримати кошти із заморожених активів рф за кордоном.

Про це прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив у інтерв’ю TVN24.

"Пів Європи досі торгує з росією і білоруссю, а багато компаній, зокрема і польські, успішно обходять санкції. Тому що чомусь ніхто не зацікавлений, аби їх дотримуватися з усією силою", - заявив Туск.

Він додав, що санкції повинні перестати бути фіктивними.

За словами Туска, заморожених російських активів вистачило б Україні для ведення переможної війни.

На запитання, чому ці активи не вдається використати, Туск відповів: "Якраз у тих столицях, де чути гучні, проукраїнські слова, коли доходить до справи, виявляється, що є якісь проблеми".

Нещодавно Туск заявив, що заяви путіна варто сприймати вкрай серйозно.