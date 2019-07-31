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САП подала апеляційну скаргу на вирок у справі Труханова

На переконання САП, під час судового розгляду кримінального провадження судді ухвалювали рішення поспіхом, що прямо вплинуло на вирок
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький подав апеляційну скаргу на вирок, яким 9 липня було виправдано мера Одеси Геннадія Труханова у кримінальній справі про незаконне заволодіння коштами під час купівлі одеською міськрадою за завідомо завищеною ціною будівлі збанкрутілого заводу "Краян".
САП подала апеляційну скаргу на вирок у справі Труханова Скріншот

У скарзі просять скасувати "необґрунтований виправдувальний вирок" і ухвалити новий, згідно з яким визнати Труханова та інших фігурантів справи винними та призначити покарання, зазначене прокурорами у судових дебатах, повідомляє "Громадське".

На переконання САП, під час судового розгляду кримінального провадження судді ухвалювали рішення поспіхом, що прямо вплинуло на вирок.

Зокрема, за підрахунками САП, після судових дебатів судді перебували у нарадчій кімнаті менше, ніж зачитували вирок, зумівши за три робочі дні оцінити близько сотні томів доказів і написати понад 370 сторінок вироку.

"Лишень аналізом змісту самого вироку встановлено достатньо підстав для його скасування (неповнота судового розгляду, невідповідність висновків суду фактичним обставинам, істотне порушення вимог кримінального процесуального закону)", - заявили у Спеціальній антикорупційній прокуратурі.

Нагадаємо, що Малинівський районний суд Одеси виправдав обвинувачених у "справі Краяна" мера Одеси Геннадія Труханова, його заступника Павла Вугельмана, директора Департаменту держгосподарства Олексія Спектора, його заступника Володимира Радіонова, депутата Одеської міськради Василя Шкряба.

 

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