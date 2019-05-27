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САП вдвічі зменшила суму в обвинуваченні Труханову

В прокуратурі додали, що зміни в обвинуваченні не стосуються правової кваліфікації справи
Спеціалізована антикорупційна прокуратура погодила зміни в обвинуваченні міському голові Одеси Геннадію Труханову та його ймовірних спільників у справі: сума бюджету, якою за версією прокуратури заволоділи обвинувачені, зменшилась вдвічі.
САП вдвічі зменшила суму в обвинуваченні Труханову Геннадій Труханов Фото:mayak.org.ua

"У кримінальному провадженні про обвинувачення чинного Одеського міського голови та інших осіб у заволодіння коштами міського бюджету в особливо великому розмірі, погоджено змінене обвинувачення", - повідомили на сторінці САП в Facebook.

З урахуванням досліджених доказів були змінені фактичні обставини вчинення злочину, зазначили в САП.

Так, суму зменшено до 92 659 282 грн.

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Нагадаємо, в лютому 2018 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили про підозру голові Одеської міськради Геннадію Труханову і ще чотирьом чиновникам мерії у справі про продаж заводу "Краян".

Труханову і ще кільком підозрюваним закидають розкрадання 185 млн гривень у період з липня по грудень 2016 року. Схему реалізували під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за свідомо завищеними цінами.

Зазначену будівлю менш ніж за два місяці до прийняття рішення Одеською міською радою про її купівлю за 185 млн гривень придбала інша фірма за 4 млн гривень і внесла у статутний капітал ТОВ "Девелопмент Еліт". Однак незважаючи на це, Труханов і його заступник на погоджувальній раді і на позачерговій сесії міськради повідомили депутатам неправдиву інформацію: мова нібито йшла тільки про згоду на придбання, а не про угоду.

Крім того, необхідність придбання була обґрунтована нібито реалізацією проекту "Європейська мерія", якого насправді не існувало.

Верховний суд відмовив прокурорам у задоволенні клопотання щодо перенесення розгляду справи мера Одеси Геннадія Труханова з суду в Одесі до суду в Києві.

 

 
 
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27 05 2019 19:56
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