Саудівський принц пояснив свою участь в обміні полоненими

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії, принц Фейсал бін Фархан аль Сауд пояснив участь його країни в перемовинах із рф щодо звільнення полонених з "Азовсталі" гуманітарними мотивами.

Про це він розповів в інтервʼю ВВС.

"Ми були в контакті з усіма зацікавленими у цій ситуації країнами. Мотивація, як я вже сказав, полягала в тому, щоб досягти гуманітарного прориву. Я думаю, ми його досягли", — заявив він, додавши, що переговори почалися в кінці квітня.

Міністр розповів, що дві угоди щодо обміну (іноземців і українських військових) були пов’язані.

"Це було необхідно, щоб досягти прориву в справі цих десятьох іноземних громадян — для того, щоб відбулася друга угода. І другий обмін відбувся лише після того, як названі десять іноземців прибули на територію Саудівської Аравії. Підтвердження цього факту дало змогу здійснити й інший обмін", — сказав принц.

Він додав, що статус відносин Саудівської Аравії з рф допоможе в наступних подібних угодах.

При цьому міністр заперечив твердження, що Саудівська Аравія пішла на це, аби спробувати відновити стосунки із Заходом після вбивства саудівського журналіста Джамаля Хашоггі.