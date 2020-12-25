СБУ блокувала постачання в роздріб великої партії контрафактного тютюну для кальянів

Під час обшуків на складах правоохоронці виявили майже 600 кг тютюну

У Харківській області Служба безпеки України спільно з Нацполіцією під керівництвом місцевої прокуратури №2 не допустила постачання в роздрібну великої партії контрафактного тютюну.

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook, начальник прес-центру УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, за попередніми даними слідства, місцевий житель влаштував в обласному центрі два підпільних склади для зберігання тютюну для кальянів невідомого походження. Про це пише "Інтерфакс-Україна".

"Контрафактний товар ділок збував без марок акцизного збору власникам торгових точок, а також реалізовував у розважальних закладах регіону. В місяць фігурант реалізовував "продукції" більш ніж на мільйон гривень", - написав Абдула.

Під час обшуків на складах правоохоронці виявили майже 600 кг тютюну. За попередніми оцінками, вартість вилученого товару становить близько 1,5 млн.грн.

У рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 199 і ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконного бізнесу.

Читайте також: Рада планує розглянути законопроєкт про реформу СБУ в січні