CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСлужба безпеки затримала на території Одеської області іноземця, який знаходиться в міжнародному розшуку Інтерполу за терористичну діяльність у Сирії в складі "Ісламської держави".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ: На Одещині затримали бойовика "Ісламської держави"
Іноземець на підставі підроблених документів незаконно отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон та ID-картку
Фото: ssu.gov.ua
"Громадянин однієї з країн Середньої Азії незаконно прибув на територію України для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності через участь у бойових діях на території Сирії у складі збройних формувань міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", - повідомляє прес-служба СБУ.
У СБУ уточнили, що до затриманого застосували екстрадиційній арешт терміном на 40 діб.
Нагадаємо, що оперативники прикордонної служби спільно з представниками Нацполіції викрили схему підробки документів для переправи в Україну осіб, які воювали в лавах ІДІЛ у Сирії та незаконних збройних формуваннях на сході України.
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25 03 2019 18:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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