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СБУ: На Одещині затримали бойовика "Ісламської держави"

Іноземець на підставі підроблених документів незаконно отримав паспорт громадянина України для виїзду за кордон та ID-картку
Служба безпеки затримала на території Одеської області іноземця, який знаходиться в міжнародному розшуку Інтерполу за терористичну діяльність у Сирії в складі "Ісламської держави".
СБУ: На Одещині затримали бойовика "Ісламської держави" Фото: ssu.gov.ua

"Громадянин однієї з країн Середньої Азії незаконно прибув на територію України для уникнення притягнення до кримінальної відповідальності через участь у бойових діях на території Сирії у складі збройних формувань міжнародної терористичної організації "Ісламська держава", - повідомляє прес-служба СБУ.

У СБУ уточнили, що до затриманого застосували екстрадиційній арешт терміном на 40 діб.

Нагадаємо, що оперативники прикордонної служби спільно з представниками Нацполіції викрили схему підробки документів для переправи в Україну осіб, які воювали в лавах ІДІЛ у Сирії та незаконних збройних формуваннях на сході України.

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25 03 2019 18:42
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